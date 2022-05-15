Спасибо спецоперации: активно демилитаризуемая Украина стала победителем "Евровидения-2022"

Букмекеры, которые обычно не ошибаются, ибо речь идет о деньгах, накануне финала единогласно говорили, что он будет безальтернативным. Вероятность победы Украины оценивалась в 49%. Ставки на нее принимались с минимальным коэффициентом 1,4. На втором месте был итальянский дуэт Mahmood & Blanco (14%). На них коэффициент был уже 6,5. А на Сэма Райдера из Великобритании (10%) и вовсе коэффициент достигал 11-ти. Логика простая – чем меньше шансов на победу, тем больше получит ставка в случае выигрыша.
Но дело, конечно, вовсе не в том, что фолк-рэп-группа Kalush Orchestra из Ивано-Франковской области с песней про "Стефанию" так уж хороша. Хотя текст ее композиции в телеверсии шел даже без титров перевода – видимо, беженцев из Украины так много везде, что мову европейцы уже понимают свободно. И дело не в том, что в конце выступления коллектив устроил политическую акцию, прокричав в прямом эфире на весь мир просьбу помочь "прямо сейчас" Мариуполю и "Азовстали" (в подвалах завода остаются боевики) и "Слава Украине!".
Просто "Евровидение" давно потеряло объективность и превратилось в элемент пропаганды и манипуляции. И надо было любыми средствами поддержать страну, на территории которой сейчас проходит активная стадия специальной операции по демилитаризации и денацификации. В итоге она получила высшие баллы от недружественных нам держав – Польши, Молдовы, Латвии, Литвы, Исландии, Румынии. Причем некоторые глашатаи от них выходили в эфир с жовто-блакитными значками как знак поддержки. А польская ведущая еще и "Слава Украине!" успела крикнуть. По сумме голосов профессионального жюри сорока стран Украина получила 192 балла и была на 4-м месте. Сочувствующие телезрители добавили к ним еще 439 голосов. И привели к победе 631 баллом.
Так уже случалось и прежде. Например, в финале музыкального конкурса "Евровидение-2016", который проходил в Стокгольме, победила певица Джамала, представляющая Украину. Исполнив песню про депортации крымских татар "1944", она получила в итоге 534 голоса. Правда, не потому что песня с запрещенным здесь политическим окрасом всем понравилась, а просто в Незалеженой в том году случился очередной внутриполитический кризис, вызванный длительным противостоянием участников правящей парламентской коалиции. Вот и поддержала Европа стремление к демократии.
До этого "Евровидение" пело и плясало в Киеве в 2005 году после победы Русланы. Символично, что именно в том году к власти пришел Виктор Ющенко и на сцене группа Гринджолы" пела революционный гимн "Разом нас багато".
Теперь, по правилам конкурса, "Евровидение-2023" должна проводить Украина. Kalush Orchestra на первой же пресс-конференции в Турине обещали: "Если победим, то следующее "Евровидение" пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине". Нос кажется, вряд ли это будет Мариуполь, Буча, Херсон или Харьков...
Да и деньги на столь затратное мероприятие после нескольких тяжелых месяцев демилитаризации и денацификации попробуй еще найди. На "Евросонг" в 2005, например, Украина потратила 10,6 миллиона долларов из бюджета, а в общем конкурс обошелся в 23 миллиона долларов. Правда, уже после проведения конкурса были обнаружены финансовые нарушения на 7,05 миллиона.
В 2017 году конкурс обошелся уже в 27 миллионов долларов — дороже, чем в прошлый раз. Получается, что теперь готовь все 30. Специалисты, правда, считают, что эти траты потом окупятся – страна станет привлекательной для туристов. Только вряд ли после происходящих сегодня там событий желающих окажется очень много.
По последним данным, Лондон и Валенсия уже предложили себя в качестве альтернативных городов для проведения конкурса европейской песни в мае будущего года. Но окончательно место проведения будет объявлено позже.