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Шоу-бизнес
Спасибо спецоперации: активно демилитаризуемая Украина стала победителем "Евровидения-2022"

Спасибо спецоперации: активно демилитаризуемая Украина стала победителем "Евровидения-2022"

В ночь на 15 мая в Европе и Австралии голосовали за лучшую песню 2022 года. Вернее, конечно, создавали видимость выбора, как это любят делать. Ведь победитель был понятен задолго до самого "Евровидения". После начала специальной операции России на Украине никто не сомневался, что Старый свет поддержит Незалежную оружием, деньгами и даже первым место на гей-параде под видом музыкального смотра. Так и вышло.
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Букмекеры, которые обычно не ошибаются, ибо речь идет о деньгах, накануне финала единогласно говорили, что он будет безальтернативным. Вероятность победы Украины оценивалась в 49%. Ставки на нее принимались с минимальным коэффициентом 1,4. На втором месте был итальянский дуэт Mahmood & Blanco (14%). На них коэффициент был уже 6,5. А на Сэма Райдера из Великобритании (10%) и вовсе коэффициент достигал 11-ти. Логика простая – чем меньше шансов на победу, тем больше получит ставка в случае выигрыша.

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Но дело, конечно, вовсе не в том, что фолк-рэп-группа Kalush Orchestra из Ивано-Франковской области с песней про "Стефанию" так уж хороша. Хотя текст ее композиции в телеверсии шел даже без титров перевода – видимо, беженцев из Украины так много везде, что мову европейцы уже понимают свободно. И дело не в том, что в конце выступления коллектив устроил политическую акцию, прокричав в прямом эфире на весь мир просьбу помочь "прямо сейчас" Мариуполю и "Азовстали" (в подвалах завода остаются боевики) и "Слава Украине!".

Просто "Евровидение" давно потеряло объективность и превратилось в элемент пропаганды и манипуляции. И надо было любыми средствами поддержать страну, на территории которой сейчас проходит активная стадия специальной операции по демилитаризации и денацификации. В итоге она получила высшие баллы от недружественных нам держав – Польши, Молдовы, Латвии, Литвы, Исландии, Румынии. Причем некоторые глашатаи от них выходили в эфир с жовто-блакитными значками как знак поддержки. А польская ведущая еще и "Слава Украине!" успела крикнуть. По сумме голосов профессионального жюри сорока стран Украина получила 192 балла и была на 4-м месте. Сочувствующие телезрители добавили к ним еще 439 голосов. И привели к победе 631 баллом.

Так уже случалось и прежде. Например, в финале музыкального конкурса "Евровидение-2016", который проходил в Стокгольме, победила певица Джамала, представляющая Украину. Исполнив песню про депортации крымских татар "1944", она получила в итоге 534 голоса. Правда, не потому что песня с запрещенным здесь политическим окрасом всем понравилась, а просто в Незалеженой в том году случился очередной внутриполитический кризис, вызванный длительным противостоянием участников правящей парламентской коалиции. Вот и поддержала Европа стремление к демократии.

До этого "Евровидение" пело и плясало в Киеве в 2005 году после победы Русланы. Символично, что именно в том году к власти пришел Виктор Ющенко и на сцене группа Гринджолы" пела революционный гимн "Разом нас багато".

Теперь, по правилам конкурса, "Евровидение-2023" должна проводить Украина. Kalush Orchestra на первой же пресс-конференции в Турине обещали: "Если победим, то следующее "Евровидение" пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине". Нос кажется, вряд ли это будет Мариуполь, Буча, Херсон или Харьков...

Да и деньги на столь затратное мероприятие после нескольких тяжелых месяцев демилитаризации и денацификации попробуй еще найди. На "Евросонг" в 2005, например, Украина потратила 10,6 миллиона долларов из бюджета, а в общем конкурс обошелся в 23 миллиона долларов. Правда, уже после проведения конкурса были обнаружены финансовые нарушения на 7,05 миллиона.

В 2017 году конкурс обошелся уже в 27 миллионов долларов — дороже, чем в прошлый раз. Получается, что теперь готовь все 30. Специалисты, правда, считают, что эти траты потом окупятся – страна станет привлекательной для туристов. Только вряд ли после происходящих сегодня там событий желающих окажется очень много.

Фото: EBU/THOMAS HANSES

По последним данным, Лондон и Валенсия уже предложили себя в качестве альтернативных городов для проведения конкурса европейской песни в мае будущего года. Но окончательно место проведения будет объявлено позже.

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Фото: EBU / CORINNE CUMMING
Автор: 15 мая 2022, 02:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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