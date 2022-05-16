Эксперт Программы развития ООН оценили ситуацию в Незалежной после начала специальной военной операции. Их исследование четко показало, к чему привело нежелание преступной киевской администрации защищать интересы своих граждан и слепое следование указаниям западных так называемых союзников. Усилив конфликтную ситуацию с Россией власти Украины фактически обрекли собственных людей на нищету и голод.
По оценкам специалистов Организации объединенных наций, с учетом сегодняшних реалий за чертой бедности может оказаться девять из десяти жителей Незалежной. По данным ПРООН, им требуется срочная помощь. Эксперты подчеркнули, что потребности граждан со временем только растут.
Они обратили внимание на высокие потери Украины в области инфраструктуры. Речь идет о стратегических объектах, в том числе, о дорогах и мостах. Напомним, что Армия России в ходе спецоперации наносит точечные удары исключительно по объектам, имеющим военную ценность.
Специалисты также отметили, что на данный момент ряд украинских предприятий перестали функционировать. Они оценили общий ущерб местной инфраструктуре в размере ста миллиардов долларов. Уточним, что данные цифры приведены со ссылкой на власти Незалежной, поэтому могут не отражать объективную реальность.
Руководитель Программы развития ООН Ахим Штайнер полагает, что для избавления от "социальных и экономических шрамов" Украине требуется адресная поддержка.