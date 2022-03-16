Вразрез с режимом: ночной перекус лося попал на видео

Недавно одна из таких скрытых камер сняла гулящего в ночи молодого лося – дело было в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. Не ожидая слежки, лось приблизился к фотоловушке и принялся безмятежно поедать ветки. Подкрепившись как следует, дикий зверь лег отдохнуть – для этого ему даже не понадобилось отдаляться от места кормежки.
Как отмечает портал Cheltv.ru, сохатые редко практикуют ночные перекусы в зимний период. По наблюдениям специалистов, в холодное время лоси в основном едят днем. Судя по всему, попавший на видео молодой лось просто оказался слишком голодным, поэтому и решил нарушить режим.
Лоси могут в течение долгого времени оставаться на одном месте – до тех пор, пока в округе не иссякнут съестные запасы. Питаются сохатые, как правило, ветками деревьев, мхом, лишайниками, а в летнее время – листьями и грибами. В поисках пищи или в случае возникновения какой-либо опасности лоси могут совершать переходы на расстояния до 30 километров в сутки.
Ранее в прицел фотоловушки в том же национальном парке попали дерущиеся зайцы. Челябинские ушастики устроили настоящий поединок, чем немало позабавили народ.