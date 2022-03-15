Одержимый охотой на миндаль кот произвел фурор в Сети

В Сети набирает популярность ролик, на котором кот по кличке Ари демонстрирует необычное увлечение. Питомец одержим охотой на орехи, а его излюбленная добыча – миндаль.
На кадрах четвероногий пытается завладеть им в любой точке дома, причем его не пугают трудности: так, он охотится на диване, пытается дотянуться до ореха на столе и даже запрыгивает в коробку. В конце-концов добыча оказывается в маленьких лапах домашнего хищника.
Из-за черного окраса пользователи сравнили кота со свирепой пантерой, которая тоже не прочь поохотиться, но на что-нибудь покрупнее. Тем не менее Ари не уступает своей одержимостью и мастерством настоящему хищнику.
"Я посмотрел это видео настолько много раз, что невозможно сосчитать! Просто удивительно, насколько Ари одержимо хочет поймать миндаль", – написал один из восторженных пользователей.