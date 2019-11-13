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Фото: instagram.com/therealcatato Фото: instagram.com/therealcatato Фото: instagram.com/therealcatato
Фото: instagram.com/therealcatato Фото: instagram.com/therealcatato Фото: instagram.com/therealcatato

Кошка Картошка покорила мир своими необычными глазами

Фото: instagram.com/therealcatato
Владелицей кошки является 21-летняя Эшли. Она взяла Картошку из приюта пару лет назад.
прочитано 661 раз

Рыжей Картошке уже пять лет. На ее страницу в соцсети "Инстаграм" подписаны более 50 тысяч человек, передает Daily Mail.

Фото: instagram.com/therealcatato

Животное поразило интернет-пользователей. Глаза у кошки настолько большие, что она выглядит постоянно удивленной.

Фото: instagram.com/therealcatato

Некоторые подписчики шутят: это инопланетное существо, которое прилетело на Землю, чтобы покорить людей. По словам хозяйки, днем Картошка любит полежать на полу, а ночью спит на специально оборудованном месте.

Фото: instagram.com/therealcatato

Эшли призналась, что не узнавала, есть ли у питомца генетическое заболевание. В любом случае она не видит причин относиться к любимице как-то иначе.

Фото: instagram.com/therealcatato

По словам девушки, Картошка с ней уже два года. Как только она появилась в доме, Эшли сразу начала публиковать фотографии.

Фото: instagram.com/therealcatato

Когда число подписчиков стало расти, кошка превратилась в настоящую звезду "Инстаграма". Абсолютно все обращают внимание на ее невероятные глаза.

Фото: instagram.com/therealcatato

13 ноября 2019, 12:32

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