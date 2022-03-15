Забавный кот-спортсмен попал на видео: Самая милая физкультура на свете

Пользователи Сети не устают восхищаться очаровательными питомцами.

На этот раз героем стал пушистый бело-рыжий котик, который решил сбросить лишний вес и подкачаться – именно так были восприняты действия ничего не подозревающего животного. Судя по всему, забавный питомец хотел взобраться на сушилку для белья или какую-то подобную конструкцию, однако это у него не получилось даже с нескольких попыток. Виной всему – короткие лапы и довольно увесистая пятая точка. Однако из-за неудачи эпизод получился еще более смешным.

Хозяин очаровательного кота-спортсмена снял своего питомца на видео, добавил подходящую для тренировки бодрую музыку и опубликовал ролик в Сети. Видео быстро приобрело популярность, а решивший подкачаться пушистик стал всеобщим любимцем пользователей.

Как сообщил портал "Ридус", россияне оставили забавному спортсмену множество веселых комментариев.

"Уии, самая милая физкультура на свете", "Когда переел пирожков у бабушки", "Божечки, какая милота," – написали очарованные пользователи.

Ранее "Дни.ру" рассказывали про уникального гавайского кота-пловца, который тоже произвел фурор в Сети. Четвероногий питомец по кличке Хокулеа в отличие от многих других своих собратьев совсем не боится воды.