Заведенная Стриженова показала свои помидорчики

Екатерина Стриженова активно ведет свой блог в "Инстаграме". Особенно сильно пользователи любят, когда артистка показывает им кадры из своей повседневной жизни.

Накануне вечером Екатерина опубликовала ролик. Она провела время вместе со своей приятельницей, Ольгой Машной. Оказалось, что артистка занимается маринадами. Особенно хорошо, судя по реакции знаменитости, у нее получаются помидоры. Она показала свою банку и решила открыть ее вместе с поклонниками.

Актриса отметила, что у них с подругой "праздник первой банки". По словам Екатерины Стриженовой, они собирали яблоки вместе в начале прошлого месяца. Сама она, судя по всему, в процессе приготовления участия не принимала, но была рада попробовать то, что получилось у Машной. Знаменитость поинтересовалась, для чего нужны яблоки. Артистка ответила ей, что из них выжимается сок, которым впоследствии и заливают помидоры.

Екатерина отметила, что многие поклонники попросили у нее рецепт маринада. Ольга Машная поделилась им с подписчиками подруги. Актриса уверила, что это очень вкусно. Они попробовали помидоры вместе, а Стриженова даже прикрыла глаза от удовольствия. "Дошли, получились", – радостно вскрикнула Машная. Позднее они налили из банки сок и выпили его за здоровье поклонников.

Пользователи поблагодарили Екатерину Стриженову за полезную информацию и восхитились внешним видом звезд отечественного кино. "Какие красавицы и хозяйственные". "Ой, взял бы вас обеих в жены", "Ну, вы даете! Еще и помидоры", "Просто чудо какие", "Красотки!", "Где найти таких женщин?", "Выглядите чудесно", – написали пользователи.

