Заведенная Стриженова показала свои помидорчики

Накануне вечером Екатерина опубликовала ролик. Она провела время вместе со своей приятельницей, Ольгой Машной. Оказалось, что артистка занимается маринадами. Особенно хорошо, судя по реакции знаменитости, у нее получаются помидоры. Она показала свою банку и решила открыть ее вместе с поклонниками.
Актриса отметила, что у них с подругой "праздник первой банки". По словам Екатерины Стриженовой, они собирали яблоки вместе в начале прошлого месяца. Сама она, судя по всему, в процессе приготовления участия не принимала, но была рада попробовать то, что получилось у Машной. Знаменитость поинтересовалась, для чего нужны яблоки. Артистка ответила ей, что из них выжимается сок, которым впоследствии и заливают помидоры.
Екатерина отметила, что многие поклонники попросили у нее рецепт маринада. Ольга Машная поделилась им с подписчиками подруги. Актриса уверила, что это очень вкусно. Они попробовали помидоры вместе, а Стриженова даже прикрыла глаза от удовольствия. "Дошли, получились", – радостно вскрикнула Машная. Позднее они налили из банки сок и выпили его за здоровье поклонников.
Пользователи поблагодарили Екатерину Стриженову за полезную информацию и восхитились внешним видом звезд отечественного кино. "Какие красавицы и хозяйственные". "Ой, взял бы вас обеих в жены", "Ну, вы даете! Еще и помидоры", "Просто чудо какие", "Красотки!", "Где найти таких женщин?", "Выглядите чудесно", – написали пользователи.
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