"Секси-бабушка": Стриженова шокировала странной выходкой

Екатерина Стриженова — российская актриса, телеведущая, счастливая жена, мама двоих детей и бабушка. Многие знают ее только как телеведущую Первого канала, но она сыграла еще немало ролей в театре и кино.
53-летняя Екатерина Стриженова успешно строит карьеру и растит наследников. При этом она отличается легкостью, не боится посмеяться над собой и с радостью делится с фанатами забавными фактами из жизни.
В своем "Инстаграм" телеведущая рассказала о казусе, который случился с ней перед съемками. Стриженова опубликовала фото, на котором предстала в темно-синем платье наизнанку. В таком виде ведущая приехала в Останкино и ходила так по коридорам, пока не заметила странные взгляды коллег на себе.
"Нельзя так спешить на работу – платье наизнанку. А я думаю, что меня так взглядами провожают в коридорах Останкино", – написала Екатерина Стриженова.
Напомним, Стриженова является бабушкой и часто делится снимками своего двухлетнего внука Пети, которого родила в США старшая дочь ведущей Анастасия. Из-а пандемии коронавируса семья была вынуждена перебраться в Россию, чему Стриженова несказанно рада. Недавно она показала видео, на котором плещется вместе с внуком в бассейне.
"Катюша выглядит его мамой", "Секси-бабушка", – пишут о ней в комментариях фолловеры.
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