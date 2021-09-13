Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность

Актриса Екатерина Стриженова побаловала фанатов. Брюнетка рассекретила неожиданную красоту.

Звезда кино и телевидения Екатерина Стриженова преуспела во всем. И в личной жизни, и в карьере у нее все гладко, а грация и красота стали ее постоянными спутницами. Между тем, актриса имеет немало хобби, одно из них — цветоводство.

Артистка периодически публикует фотографии с красивыми букетами, а на днях засветила пышную растительность в своем саду. Перед камерой она раздвинула длинные "ножки" гортензии и прильнула к роскошным шапкам цветущего кустарника.

Екатерина Стриженова призналась, что в этом году гортензия разрослась не так обильно, как раньше. Сейчас у звезды есть всего два цветущих кустика из пяти, она планирует их подкармливать. Брюнетка любит это нежное растение и восхищается его изяществом. "Красотуличка прямо, гроздья такие", — выразилась актриса.

Пользователи Сети похвалили артистку за увлечение цветоводством и оставили ей массу комплиментов. "Бесподобно цветет в этом году. Все лето красота", "Вам так идет в цветах купаться, еще пионы не могу забыть Ваши", "Какая прелесть, такие огромные", "Катенька! Вы – чудо чудесное!", "Восхищаюсь Вами!" — написали комментаторы. Екатерина Стриженова ответила некоторым поклонникам и поделилась своим опытом по выращиванию гортензии.