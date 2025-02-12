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Екатерина Владимировна Стриженова

телеведущая
Екатерина Владимировна Стриженова
  • Дата рождения: 20 марта 1968
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 168
  • Вес: 69
  • Размер груди: 4
  • Жена/Муж: Александр Стриженов
  • Дети: Анастасия и Александра

Отец — Владимир Илларионович, журналист, писатель. Скончался от рака, когда Кате было шесть лет, а сестре Виктории — двенадцать. Мать — Валентина Яковлевна, по образованию филолог. После смерти мужа в возрасте тридцати шести лет осталась одна с двумя детьми. Преподавала русский язык как иностранный, затем работала в Администрации Президента России.

С пятилетнего возраста Катя начала сниматься в детских телевизионных программах «АБВГДейка», «Будильник» и «Веселые нотки», вела детские концерты и спектакли. Тогда же родители отдали ее в московский детский ансамбль танца «Калинка».

Дебютом начинающей актрисы в кино стала главная роль девятиклассницы Тани Корниловой в семейной мелодраме «Лидер» режиссера Бориса Дурова, вышедшей на экраны страны в 1984 году. На съемках этого фильма в Сочи Катя познакомилась со своим будущим мужем — Александром Стриженовым, который тоже был занят в одной из главных ролей в этой картине.

Окончила режиссерский факультет Московского государственного института культуры. С января 1997 года является ведущей программы «Доброе утро» на «ОРТ/Первом канале». В 2007 году окончила отделение гештальт-терапии Института практической психологии и психоанализа. С 15 сентября 2014 года по настоящее время ведет ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».

Красавица Стриженова показала, чем наградила природа – размер лучше некуда

Красавица Стриженова показала, чем наградила природа – размер лучше некуда
Красавица-актриса Екатерина Стриженова показала и прокомментировала пышные кусты сирени. Цветущие, ароматные, сочные гроздья сирени размером с кулак она воспринимает как награду природы. Стриженова выставила напоказ видео с кустами, на котором сняла не только цветки и листья сирени, но и красивую себя.

Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась

Семья Стриженовых готовится к похоронам: Жизнь остановилась
Екатерина Стриженова рассказала о трагедии в соцсети. Новое горе пришло в дом Стриженовых, не успевших оправиться от предыдущих трагедий.

Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну

Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну
Младшая дочь Стриженовых проговорилась в день рождения сестры. Анастасия Стриженова, старшая дочь актрисы Екатерины и режиссера Александра Стриженовых, отпраздновала свой 37-й день рождения.

Приближенные к семье Стриженовых рассказали, каким был в быту умерший артист

Приближенные к семье Стриженовых рассказали, каким был в быту умерший артист
Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет. Церемония прощания с Олегом Стриженовым прошла 12 февраля, но на ней не присутствовала его вдова Лионелла Стриженова.

Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете

Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете
Одного из самых красивых актеров советского кино Олега Стриженова не стало 9 февраля. С ним прощались в Храме Святителя Николая на Трех Горах. А похоронили на престижном Троекуровском кладбище. Отпевавший артиста священник сообщил родным об участи Стриженова на том свете. "Мертвенное последование", как отпевание называется в Требнике, совершал протоиерей Владимир Волгин.

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад
Со дня смерти Народного артиста артиста Советского Союза Олега Стриженова прошло 9 дней. Тело его покоится теперь на престижном Троекуровском кладбище Москвы. А вот что происходит с душой, которая, согласно учению церкви, бессмертна? Об этом родным сообщил отпевавший актера свещенник. Отпевание – это народное название совершаемого священником заупокойного богослужебного чина.

Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон

Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон
Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 9 февраля. Актера с почестями похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле прославленного актера театра и кино. С Олегом Стриженовым прощались в Храм святителя Николая на Трех Горах, что в Пресненском районе Москвы.

"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание

"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Его могила – рядом с захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк на 21-м участке. А перед погребением сын покойного Александр Стриженов рассказал о завещании. На могиле Олега Стриженова установили простой деревянный крест – капитальный дорогой памятник появится не раньше, чем через год.

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки
В Москве простились с легендарным советским актером Олегом Стриженовым. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурной церемонии. Смерть Олега Стриженова была тяжелой.

Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры
На Троекуровском кладбище столицы похоронили Народного артиста СССР Олега Стриженова. А несколькими часами ранее в храме Святителя Николая на Трех горах состоялся чин церковного отпевания. Корреспондент "Дни.ру" присутствовал на траурных мероприятиях. Олег Стриженов всегда отличался какой-то особой, нездешней красотой и невероятной харизмой.

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