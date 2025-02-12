Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Отец — Владимир Илларионович, журналист, писатель. Скончался от рака, когда Кате было шесть лет, а сестре Виктории — двенадцать. Мать — Валентина Яковлевна, по образованию филолог. После смерти мужа в возрасте тридцати шести лет осталась одна с двумя детьми. Преподавала русский язык как иностранный, затем работала в Администрации Президента России.

С пятилетнего возраста Катя начала сниматься в детских телевизионных программах «АБВГДейка», «Будильник» и «Веселые нотки», вела детские концерты и спектакли. Тогда же родители отдали ее в московский детский ансамбль танца «Калинка».

Дебютом начинающей актрисы в кино стала главная роль девятиклассницы Тани Корниловой в семейной мелодраме «Лидер» режиссера Бориса Дурова, вышедшей на экраны страны в 1984 году. На съемках этого фильма в Сочи Катя познакомилась со своим будущим мужем — Александром Стриженовым, который тоже был занят в одной из главных ролей в этой картине.

Окончила режиссерский факультет Московского государственного института культуры. С января 1997 года является ведущей программы «Доброе утро» на «ОРТ/Первом канале». В 2007 году окончила отделение гештальт-терапии Института практической психологии и психоанализа. С 15 сентября 2014 года по настоящее время ведет ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале».