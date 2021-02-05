Так будет с каждым: Плющенко безжалостно наказал Гном Гномыча

Фигурист развивает и свой личный блог. На данный момент на него подписано более 600 тысяч человек. Недавно он показал, что бывает с теми "воспитанниками", которые опаздывают на тренировки. Евгений опубликовал кадры, на которых их общий с Яной Рудковской сын Саша, известный как Гном Гномыч, усиленно выполняет приседания на льду.
Ребенок сам считает, сколько раз он сделал упражнение. "И так будет с каждым, кто опаздывает на тренировку!" – подписал строгий папа. Оказалось, таким образом он решил наказать сына.
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