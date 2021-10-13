Появилось видео смертельной аварии с Собчак

Жуткое ДТП, произошедшее 9 октября в Краснодарском крае, потрясло всю страну. Машина марки Mersedes, где на пассажирском сиденье находилась Ксения Собчак, вылетела на встречную полосу. Вследствие этого произошло ее столкновение с автомобилем Volkswagen, который отбросило на микроавтобус, напоминает RT. Официально зафиксирована смерть 35-летней преподавательницы йоги Екатерины Тарасовой, остальным участникам аварии удалось спастись.
Благодаря камерам видеонаблюдения, сегодня мы можем точно знать детали шокирующего происшествия — роковой момент и последствия катастрофы. Помимо этого, происшествие записали две камеры транспортного средства, на обгон которого пошел Mercedes. Одна была установлена внутри автобуса, другая — за пределами салона. В Сети запись распространил сайт Пятого канала.
Как писали "Дни.ру", в результате попадания в аварию Ксения Собчак получила многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Журналистка не стала задерживаться на месте трагедии для оказания помощи пострадавшим. Вместо этого она вызвала такси и оперативно отправилась в аэропорт. Из-за своих действий знаменитость подверглась общественной критике. По заверению психолога, звездная блондинка находилась в состоянии шока и поэтому не могла полноценно воспринимать ситуацию.
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