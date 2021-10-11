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Шоу-бизнес
Пострадавшая в страшном ДТП Собчак взвыла из-за травли

Пострадавшая в страшном ДТП Собчак взвыла из-за травли

Ксения Собчак стала участницей серьезной аварии и невольно навлекла на себя многочисленные обвинения.
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Накануне автомобиль, в котором находилась известная телеведущая, попал в страшное ДТП в Сочи. В результате аварии Ксения Собчак получила сотрясение мозга, но от госпитализации отказалась и сразу улетела в Москву. По предварительным данным, при столкновении погибла женщина, находившаяся в другом автомобиле, еще несколько пассажиров получили травмы. Хейтеры сразу же посчитали Ксению Собчак виновной в случившемся – якобы, это она опаздывала в аэропорт и подгоняла водителя.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Журналистка нашла, что ответить злопыхателям по этому поводу. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" блондинка призналась, что с этой историей связано много фейков. Некоторые заинтересованные личности решили устроить на нее настоящую травлю и даже назначили на роль "нового Ефремова". Собчак подчеркнула, что она не собирается просить таких людей о порядочности, так как знает, что это бесполезно.

Тем не менее, некоторые ложные слухи о себе Ксения Анатольевна все же решила развенчать. Журналистка отметила, что она находится дома, а не в Америке. Она прошла медицинское обследование и выяснила, что у нее действительно есть сотрясение, как и у ее помощницы.

Взвывшая из-за травли Ксения Собчак пожелала подписчикам никогда не попадать в подобную ситуацию и пообещала, что она поможет всем людям, которые пострадали в аварии, так как она осталась жива и у нее есть такая возможность.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшую с места аварии Ксению Собчак публично освистали.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 08:46 Источник: Телеграм, "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
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