Пострадавшая в страшном ДТП Собчак взвыла из-за травли

Ксения Собчак стала участницей серьезной аварии и невольно навлекла на себя многочисленные обвинения.

Накануне автомобиль, в котором находилась известная телеведущая, попал в страшное ДТП в Сочи. В результате аварии Ксения Собчак получила сотрясение мозга, но от госпитализации отказалась и сразу улетела в Москву. По предварительным данным, при столкновении погибла женщина, находившаяся в другом автомобиле, еще несколько пассажиров получили травмы. Хейтеры сразу же посчитали Ксению Собчак виновной в случившемся – якобы, это она опаздывала в аэропорт и подгоняла водителя.

Журналистка нашла, что ответить злопыхателям по этому поводу. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" блондинка призналась, что с этой историей связано много фейков. Некоторые заинтересованные личности решили устроить на нее настоящую травлю и даже назначили на роль "нового Ефремова". Собчак подчеркнула, что она не собирается просить таких людей о порядочности, так как знает, что это бесполезно.

Тем не менее, некоторые ложные слухи о себе Ксения Анатольевна все же решила развенчать. Журналистка отметила, что она находится дома, а не в Америке. Она прошла медицинское обследование и выяснила, что у нее действительно есть сотрясение, как и у ее помощницы.

Взвывшая из-за травли Ксения Собчак пожелала подписчикам никогда не попадать в подобную ситуацию и пообещала, что она поможет всем людям, которые пострадали в аварии, так как она осталась жива и у нее есть такая возможность.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшую с места аварии Ксению Собчак публично освистали.