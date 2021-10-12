Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Кому-то из артистов удалось избежать наказания, а кто-то скончался сразу после аварии

Известная телеведущая Ксения Собчак попала в аварию на дороге Сочи 9 октября, когда ехала в аэропорт на пассажирском сидении Майбаха. Мерседес, в котором находилась звезда, вырулил на встречку и столкнулся с Фольксвагеном. В результате ДТП скончались две пассажирки второго автомобиля, а Ксения получила сотрясение мозга и травмы.

Несмотря на то, что Собчак не была за рулем в момент аварии, а водитель не имеет к ней никакого отношения, общественность набросилась на ведущую с обвинениями из-за того, что та уехала с места ДТП и не дождалась скорой помощи. Однако экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ксении не грозит уголовное наказание.

Актер Михаил Ефремов, чье дело обсуждали многие месяцы, устроил смертельное ДТП в июне этого года на Садовом кольце. Нетрезвый артист выехал на встречную полосу и столкнулся с газелью, водитель которой позже скончался в больнице от травм. После нескольких судов, громких разбирательств и борьбы Пашаева за свободу Ефремова, его отправили в колонию на семь с половиной лет.

Недавно актриса Татьяна Васильева заявила, что звезду нужно срочно выпустить из тюрьмы, иначе заключение его погубит. Однако за эти слова на артистку обрушился шквал критики.

Известный ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович однажды тоже стал участником аварии со смертельным исходом. В 2001 году под колеса звезды, которая всегда отличалась аккуратным вождением, бросился 30-летний нетрезвый пешеход.

Несмотря на то, что Якубович всячески пытался предотвратить столкновение, выжимая педаль тормоза Хендая, оно произошло — мужчина умер в больнице, а телеведущего оправдали.

85-летний писатель Эдвард Радзинский устроил аварию 10 лет назад. Он пытался объехать пробку в Подмосковье, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибла 24-летняя женщина-водитель.

После нескольких лет судебных разбирательств и инфаркта Радзинского дело закрыли по амнистии — суд взыскал с писателя 2 миллиона, которые он должен был отдать отцу погибшей.

54-летняя российская актриса Марина Голуб попала в аварию в октябре 2012 года, когда пьяный мужчина за рулем Кадиллака врезался в машину ее такси и два других автомобиля. В результате и артистка, и ее водитель погибли, а сбежавшего виновника нашли только спустя три дня после ДТП — он получил шесть с половиной лет колонии.