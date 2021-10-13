"Сейчас сожалеет": Выявлена причина побега Собчак с места смертельного ДТП

Эксперт рассекретил странное поведение телеведущей. Ксения Собчак попала под давление эмоций.

Оперативное исчезновение Ксении Собчак с места трагической аварии россияне оценивают по-разному. Одни сопереживают неприятностям журналистки, а другие обвиняют ее в безразличии к человеческим жизням. Психолог Сергей Ланг сумел выявить распространенную причину, по которой Ксения Собчак поспешила удалиться прочь от катастрофы.

По мнению специалиста, из-за ДТП блондинка испытала шок, в результате которого у нее сработали защитные механизмы, ментально она пыталась не признавать проблемы. Эксперт убежден — в подобном состоянии человек может не отдавать отчета своим действиям и сбегать даже при серьезных увечьях.

Многим людям свойственно думать, что они никогда бы не покинули человека, который нуждается в помощи, но, как считает Сергей Ланг, на деле все оказывается иначе. По словам психолога, человек зачастую плохо знает свои психологические особенности, а в экстренных ситуациях, как с Ксенией Собчак, нередко проявляется подлинная сущность людей.

"Вполне возможно, что и Собчак сейчас сожалеет, что сразу уехала с места аварии, но отмотать время назад уже невозможно", — обозначил свою позицию специалист. Мужчина порекомендовал россиянам прекратить травлю телеведущей. Психолог уверен, что в такой же ситуации мог оказаться кто угодно, а Ксения Собчак попала в аварию волей случая.