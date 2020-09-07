В Сети появился трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи!" о Новочеркасском расстреле

Сюжет ленты посвящен событиям 1962 года в Новочеркасске. Тогда при разгоне мирной демонстрации были убиты 26 человек и еще 87 ранены. Стоит отметить, что информация об этом происшествии была засекречена долгие годы.
В съемках приняли участие Юлия Высоцкая, Дарья Гирник, Юлия Бурова, Андрей Гусев. Супруге Андрея Кончаловского досталась роль убежденной коммунистки Людмилы. Женщина ведет идеологическую работу, и когда забастовка только начинается, она сильно злится. Правда, когда в толпе попадает ее дочь, партрабонице приходится по-новому взглянуть на вещи.
Картину снимали в Ростовской области и Москве, причем для массовых сцен были построены декорации на территории стадиона "Лужники", а в массовке участвовали порядка 500 человек. Фильм "Дорогие товарищи" выйдет в широкий прокат этой осенью.
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