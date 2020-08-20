История любви Высоцкой и Кончаловского: Пигмалион и Галатея?

20 августа Андрею Кончаловскому исполнилось 83 года. Последние десятилетия рядом с ним и в горе, и в радости Юлия Высоцкая. Их роман, начавшийся в далеком 1996 году, до сих пор вызывает множество споров. Некоторые так и не смогли поверить в искренность чувств мужчины и женщины с разницей в возрасте в 36 лет.

Особенно странно для окружающих, почему молодая красавица (актрисе недавно исполнилось 47 лет) продолжает быть рядом с человеком, который с каждым годом все больше напоминает старика. Для режиссера этот союз стал пятым по счету. Ради молодой артистки он оставил жену и двоих дочерей. Впрочем, драматург никогда не отличался особой верностью – о многочисленных романах Андрея Кончаловского ходило немало слухов.

Именно поэтому некоторые не верили, что этот неравный брак надолго. Пару часто сравнивают с Пигмалионом и Галатеей, ведь Юлия Высоцкая стала для своего мужа музой, и он подарил ей путевку в жизнь. После съемок в его картинах о девушке заговорили как о большой актрисе. В принципе, артистка могла бы оставить престарелого мэтра сразу после удачного старта, но осталась. Почему?

В одном из своих интервью Юлия Высоцкая рассказала, что для нее с детства было интереснее с теми, кто умнее и лучше. Девушка всегда стремилась к тем, кто круче. В данном случае Андрей Кончаловский – идеальный кандидат на роль спутника жизни, ведь приятно наслаждаться обществом умного и опытного мужчины.

Впрочем, Юлия Высоцкая никогда не останавливалась на достигнутом, и постепенно ее имя перестало ассоциироваться исключительно с личностью знаменитого супруга. Девушка занялась кулинарией, бизнесом и никогда не отказывалась от интересных проектов других режиссеров. Актрису можно назвать состоявшимся человеком, и теперь они в паре на равных.

Также семью сплотило общее горе. В 2013 году Андрей Кончаловский вместе с дочерью Машей попал в аварию. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, впала в кому. Юлия могла бы обвинить мужа в том, что он покалечил ребенка, но беда, наоборот, сделала их брак только крепче.

Несмотря на все слухи, которые то и дело появляются в прессе, Кончаловский и Высоцкая до сих пор счастливы вместе. Они занимаются спортом, путешествуют и не перестают наслаждаться обществом друг друга. Например, недавно в личном блоге режиссер сообщил, что у них с супругой очередной медовый месяц. По словам Юлии, человек, которого она знает больше половины жизни, до сих пор ее удивляет и восхищает.