Внезапно: у Юлии Высоцкой медовый месяц

Юлия Высоцкая отмечает важную дату. Рядом с ней любимый мужчина.

Накануне, 16 августа, Юлия Высоцкая справила день рождения. В честь важной даты популярная актриса и телеведущая опубликовала собственную детскую фотографию. "Мамочка спасибо! Мои дети спасибо! Мой любимый единственный мужчина спасибо! Я люблю вас бесконечно, давайте жить вечно!❤️ ваша Юля (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к самым близким именинница.

Одним из первых поздравил с днем рождения Юлию Высоцкую ее муж, прославленный режиссер Андрей Кончаловский. Он обнародовал видео, на котором запечатлен с супругой за столиком в кафе. "У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц – honeymoon в чистом виде. А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!" – сообщил режиссер.

Судя по комментариям, это признание Андрея Кончаловского стало полнейшей неожиданностью для многочисленных поклонников пары. Фанаты удивились тому, как супругам спустя долгие годы брака удалось сохранить романтику в отношениях.

Фанаты рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях имениннице. В том числе и представители отечественного шоу-бизнеса. Например, Алла Пугачева оказалась очень лаконичной. "Любим. Поздравляем", – написала Примадонна. А вот супруга певца Олега Газманова Марина оказалась более словоохотливой: "Каждый из нас неоднократно слышал восхищенное мужское: "Ах, какая женщина! Как же она чувственна и прекрасна", а тебе Юленька и от женщин прилетает – восхищение! Прими мои искренние поздравления в День твоего Рождения – и Бог создал ЖЕНЩИНУ! Тебя! Люблю нежной человеческой любовью! Просто будь!"