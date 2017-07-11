Высоцкая стала копией Кончаловского

Юлия Высоцкая путешествует по Европе. Популярная актриса регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии из за границы. есть в подборке снимки Юлии вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Как подметили внимательные фанаты, с годами Высоцкая все больше походит на Кончаловского.