Высоцкая стала копией Кончаловского

Юлия Высоцкая путешествует по Европе. Популярная актриса регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии из за границы. есть в подборке снимки Юлии вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Как подметили внимательные фанаты, с годами Высоцкая все больше походит на Кончаловского.
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