Напоивший дочь крепким кофе Галкин разгневал россиян (видео)

Максим Галкин и Алла Пугачева отправили своих
детей – Лизу и Гарри – в первый класс. Они будут учиться в элитной школе в
Подмосковье.
В своем "Инстаграм" юморист показал, чем питается его дочь перед началом учебного дня. На видео девочка ест хачапури. Перед ней стоит чашечка кофе.
Подписчики возмутились тем, что ребенку нельзя давать такой крепкий напиток. Однако, скорее всего, настоящий завтрак малышам еще предстоит – в учебном заведении.
"Кофе ребенку? Вредно!"; "Кофе пьет что ли ребенок??"; "В такой красивой одежде нельзя кушать", – написали компетентные советчики.
Звездные родители отдают за пребывание Гарри и Лизы в школе баснословные суммы! По данным СМИ, за один учебный год Максим Галкин и Алла Пугачева будут платить два с половиной миллиона рублей.
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