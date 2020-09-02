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Напоивший дочь крепким кофе Галкин разгневал россиян (видео)

Максим Галкин часто показывает своим подписчикам, как растут и развиваются его дети. Однако на этот раз питание детей удивило и даже напугало фолловеров.
прочитано 157 раз

Максим Галкин и Алла Пугачева отправили своих детей – Лизу и Гарри – в первый класс. Они будут учиться в элитной школе в Подмосковье.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В своем "Инстаграм" юморист показал, чем питается его дочь перед началом учебного дня. На видео девочка ест хачапури. Перед ней стоит чашечка кофе.

Подписчики возмутились тем, что ребенку нельзя давать такой крепкий напиток. Однако, скорее всего, настоящий завтрак малышам еще предстоит – в учебном заведении.

"Кофе ребенку? Вредно!"; "Кофе пьет что ли ребенок??"; "В такой красивой одежде нельзя кушать", – написали компетентные советчики.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Звездные родители отдают за пребывание Гарри и Лизы в школе баснословные суммы! По данным СМИ, за один учебный год Максим Галкин и Алла Пугачева будут платить два с половиной миллиона рублей.

2 сентября 2020, 15:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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