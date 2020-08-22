"Не смогли избежать проблем в браке": Королева ударила Тарзана во время торжества

Накануне певица Наташа Королева вместе со своим звездным супругом Тарзаном отпраздновали важное событие. В честь знаменательного дня стриптезер обнародовал архивные кадры, сделанные во время церемонии бракосочетания.

Звездная пара поженилась в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что даже в самый ответственный момент Тарзан не смог сдержать эмоций и подшутил над Наташей Королевой.

Когда Сергей Глушко подписывал свидетельство о браке, он начал паясничать и заявлять, что передумал жениться. Именно тогда гости торжества поняли, что звезды российского шоу-бизнеса предназначены друг для друга.

Ведь Наташа Королева не растерялась и в шутку ударила мужа свадебным букетом. Теперь видео с торжества полностью характеризует семейную жизнь артистов.

Исполнительница не скрывала, что их брак с Тарзаном не всегда был счастливым. Пара не смогла избежать серьезных ссор в самом начале совместной жизни. Журналисты приписывали звездам шоу-бизнеса свободные отношения и брак без каких-либо обязательств.

Сам же Сергей Глушко признается, что даже спустя несколько десятков лет страсть между ним и супругом не угасает. Чтобы не охладеть друг к другу необходимо, по словам Тарзана, слушать и слышать друг друга.