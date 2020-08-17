"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником

Сергей Глушко обнародовал фотографию, которую подписал крайне провокационно. "Охххх! Хорошо вчера погуляли.... сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок)))) Блондинка и Брюнетка ....😁😃 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил стриптизер Тарзан.
Публикация получила множество комментариев, в том числе от Наташи Королевой. "Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!" – эмоционально высказалась исполнительница. Глушко немедленно отреагировал на слова супруги. "Любимая! Это не то, что ты подумала!" – обратился к жене стриптизер.
На снимке танцовщик запечатлен лежащим на кровати в обнимку с двумя змеями – темной и ярко-желтой. Именно так выглядят "блондинка и брюнетка". Как предположили подписчики, Глушко сфотографировался с удавами. Очевидно, что эмоциональная переписка стриптизера с Королевой была шуткой.
Отметим, что Наташа Королева и Сергей Глушко вместе уже почти 20 лет. Каждый год они празднуют день свадьбы. Супруги не боятся признаваться друг другу в любви публично, смело делятся пикантными фото и видео.
Также артисты каждый год отмечают День абрикосового варенья – так они называют дату знакомства.
"Это было первое наше с Сергеем свидание у него дома, где был только чай каркаде и от его мамы – баночка абрикосового варенья. Я же принесла с собой купленный по дороге виски, я ведь в гости с пустыми руками не хожу. Подумала: "Наверное, логично купить виски, не торт же". И все так нормально идет, Сергей разливает чаек, предлагает виски. Но я не пью, я же за рулем. И он так подносит стакан, но не пьет. И смотрит на мою реакцию. Оказалось, в бутылке была подкрашенная вода. Мне было так стыдно! Это на первом-то свидании! В общем, с виски не сложилось, а вот с абрикосовым вареньем очень даже – оно было вкусным, потому что мама Нина знает в варенье толк. С тех пор это наш личный праздник – Абрикосовое варенье", – рассказала в интервью Наташа Королева.
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