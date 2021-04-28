Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Родился и вырос в городе Мирный Архангельской области в семье военного. Отец служил на космодроме Плесецк, и Сергей по его стопам поступил в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского. Мать работала в НИИ "Новатор" в ОТК. Подростком выступал солистом в музыкальной группе "Фортуна", которая за песню "Город белых ночей и заснеженных весен" получила приз зрительских симпатий на конкурсе "Весенние голоса" города Мирного в 1987 году.

В середине 1990-х годов переехал в Москву, где перепробовал массу занятий: работал в охране, рекламном бизнесе, торговле мебелью. При росте 186 см стал осваивать модельный бизнес, снимался в рекламных клипах, в том числе в клипе группы "Белый орел" на песню "Потому что нельзя быть на свете красивой такой". Играл в спектакле "Половое покрытие", получил предложение стать стриптизером. Через пять лет работы Тарзана (теперь это был его псевдоним) стали приглашать на выступления известные артисты.

Учился в Российской академии театрального искусства.