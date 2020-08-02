Пресняков исполнил зажигательный танец с сыном (видео)

Многие уверены, что скоро Владимир Пресняков станет дедушкой, ведь его старший сын счастлив в браке уже три года и, вероятно, созрел для отцовства. Но супруг Натальи Подольской пока кажется молодым папашей.

В своем инстаграм-аккаунте Наталья Подольская поделилась забавным видеороликом, который тут же разлетелся по интернет-порталам. На кадрах видно, как Владимир Пресняков танцует вместе со своим младшим наследником Артемием. Отец и сын едва слышат музыку, но все равно делают энергичные движения.

Подольская не смогла сдержать смех. "Это так круто!", – слышен ее голос за кадром. А мальчик и рад стараться, хотя в этой ситуации, кажется, было веселее Владимиру.

Пользователи Сети восхитились пластичностью Артемия. Сразу видно – растет будущий артист. "Ой, я не могу! Мужики что надо!", "Жизнь в танце!", "Ваши парни просто невероятные", "Классно, когда папа с сыном на одной волне", – написали поклонники.

Но, как и в любой семье, не все бывает гладко. Недавно Наталья Подольская призналась, что на карантине стала ссориться с Владимиром Пресняковым.