"Почему вы лысая?": Наталья Подольская лишилась волос

Бушующая пандемия коронавируса и двухмесячная самоизоляция пошла на пользу многим звездам российского шоу-бизнеса. Одни научились готовить и смогли больше времени провести в семейном кругу. Другие же решились на кардинальные изменения во внешности. К ним и присоединилась Наталья Подольская.

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