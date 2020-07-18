"Почему вы лысая?": Наталья Подольская лишилась волос

Еще со времен первой "Фабрики звезд" визитной карточкой певицы были длинные рыжие волосы. И только спустя несколько лет Наталья Подольская решилась на перемены.
В личном блоге звезды появились шокирующие кадры. На них певица предстала абсолютно лысой. Наталья Подольская заявила, что в ее жизни не хватает спонтанных поступков, поэтому она и решилась на столь серьезные перемены.
Подписчики Натальи разделились на два лагеря. Кто-то предположил, что артистка разыграла своих поклонников и надела специальный парик. А кто-то всерьез испугался и задал массу вопросов, связанных со здоровьем звезды.
"Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!", – подписала певица новый снимок.
Напомним, что Наталья Подолькая действительно может похвастаться поддержкой своего супруга – Владимира Преснякова. Во многих интервью музыкант признавался, что от красоты своей возлюбленной он частенько теряет голову.
Остается только гадать, понравился ли Преснякову новый образ жены. Известно одно, что во время карантина Владимир регулярно публиковал совместные фотографии с Натальей и рассказывал о семейной жизни взаперти.
По словам солиста, ни одна проблема не смогла повлиять на их крепкий брак. Теперь поклонники Натальи интересуются, может ли лысая голова певицы пошатнуть семейные узы.
Популярные темы форума
Кто по мне случал?
Когда уже поздно рожать?
Я беременна мне 16
У России есть будущее?
Почему уходят к молодым?
Закат
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Влюбился в маму друга
Стоит ли мстить?
Кто талантливее?