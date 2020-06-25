"Ничего себе!": Пресняков рассказал о пополнении в семье

В недавнем интервью Никита Пресняков рассказал, что был сильно удивлен, когда узнал о рождении близнецов у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. "Сказал: "Ничего себе! Прикольно!" – вспомнил молодой человек. Тогда музыкант понял: у него странная, но интересная семья.
Несмотря на загруженный график, артист может найти минуту, чтобы навестить родных в деревне Грязь. Пресняков никогда не приезжает в особняк с пустыми руками. В прошлый раз он подарил Лизе Галкиной игрушечную кухню, а ее брату – конструктор.
Напомним, что Никита Пресняков – сын артиста Владимира Преснякова – младшего и певицы Кристины Орбакайте. Молодой человек пошел по стопам родителей и тоже занялся музыкой. Он является солистом рок-группы Multiverse. Также артист снялся в фильмах "Индиго" и "Елки".
В 2017 году Никита Пресняков узаконил отношения с моделью Аленой Красновой. Влюбленные рассказали, что пока не готовы к рождению детей. Внук Аллы Пугачевой и его жена пока хотят пожить для себя, они много путешествуют и занимаются хобби.
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