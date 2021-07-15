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Наталья Юрьевна Подольская

певица
Наталья Юрьевна Подольская
  • Дата рождения: 20 мая 1982
  • Место рождения: Могилев, Белорусская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 174
  • Вес: 54
  • Жена/Муж: Владимир Пресняков
  • Дети: сын Артемий

Родилась Наталья Подольская в белорусском городе Могилеве 20 мая 1982 года. На свет она появилась вместе с сестрой-близнецом Юлианой. Папа будущей звезды Юрий Алексеевич был профессиональным адвокатом, а мама Нина Антоновна занимала высокий пост в Управлении культуры и организовывала мероприятия в родном городе.

С раннего детства девочка хотела петь. Родители поспособствовали развитию данных ребенка и отдали его в театр-студию "Радуга". Чуть позже Наталья поступила в хореографический лицей, где училась играть на фортепиано, танцевать, постигала азы актерского мастерства. Путь Подольской как певицы начался в "Студии W". Артистка гастролировала в Бельгии, Германии и Польше, где выиграла конкурс Goldenfest.

Несмотря на успехи Натальи, родители уговорили поступать в институт правоведения, чтобы продолжить династию семьи. По мнению матери и отца, увлечения дочери не были серьезными, но та постоянно доказывала обратное. Даже во время обучения она пела в ресторанах и продолжала принимать участие в фестивалях.

В 2002 году Наталья Подольская перебралась в Москву – ее пригласил продюсер Игорь Каминский, с которым у артистки начались первые серьезные отношения. Она решила завершить обучение в вузе в заочной форме, а в столице подала документы на вокальное отделение ИСИ. Там девушка познакомилась с Виктором Дробышем, который посодействовал участию в "Фабрике звезд", а чуть позже молодая звезда заключила с ним контракт.

Наталья также подала заявку на участие в "Евровидении-2004" от Белоруссии, но ее кандидатура была отклонена. В том же году девушка выпустила дебютный альбом "Поздно". В 2005-м певица все же выступила на "Евровидении", но не за Белоруссию, а за Россию. На конкурсе она заняла 15-е место, этот факт очень расстроил актрису.

После неудачного "Евровидения" певица начала работать над сольным творчеством: сняла клип на композицию "Одна", записала несколько песен и поехала в гастроли по всей стране. За 2008 год Подольская снялась в телешоу "Ребенок-робот", "Точь-в-точь", "Цирк со звездами". Годом позже участвовала в шоу "Две звезды – 3" с участием Андрея Чернышова. А в 2010-м артистка попробовала себя в шоу "Лед и пламень", на котором вместе с Максимом Марининым заняла третье место.

В 2010-м она не продлила контракт с Дробышем и стала развиваться как самостоятельная артистка. С того момента звезда выпустила более 20 сольных композиций, записала альбомы "Интуиция" (2013) и "Плачь" (2020).

Личная жизнь

В 2005 году на съемках "Больших гонок" певица познакомилась с Владимиром Пресняковым. Наталья аккуратно подходила к потенциальным отношениям, ведь ей пришлось пережить тяжелое расставание с Игорем Каминским. В скором времени певцы все же сошлись, а через пять лет сыграли свадьбу и обвенчались.

В программе "Вечерний Ургант" в 2014 году певица часто клала руку на живот. Поклонники предположили, что артистка беременна. Чуть позже супруги подтвердили, что ждут ребенка, а в июне 2015-го на свет появился сын Артем.

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