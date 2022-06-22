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Владимир Владимирович Пресняков

Певец
Владимир Владимирович Пресняков
  • Дата рождения: 29 марта 1968
  • Место рождения: Екатеринбург
  • Знак зодиака: Овен
  • Рост: 184
  • Вес: 80
  • Жена/Муж: Наталья Подольская
  • Дети: Никита и Артемий

Родился в Свердловске (ныне г. Екатеринбург) 29 марта 1968 года в семье музыкантов Владимира Петровича и Елены Петровны Пресняковых, в будущем солистов ВИА «Самоцветы».

Популярность Преснякову принес фильм «Выше Радуги» (1986). Также снимался в фильмах «Она с метлой, он в черной шляпе» (1987), «Остров погибших кораблей» (1989).

Примерно до середины 90-х годов Пресняков-младший стабильно входил в десятку самых популярных российских исполнителей.

Личная жизнь

В 18 лет Владимир Пресняков начал встречаться с 15-летней Кристиной Орбакайте. 21 мая 1991 года у них родился сын — Никита. В начале 1997 года десятилетний союз Владимира и Кристины распался. Но Владимир сохранил теплые отношения с Кристиной и часто видится с сыном.

17 августа 2001 года Пресняков женился на модельере Елене Ленской (род. 1971). В 2005 году они развелись.

С 2005 года живет с певицей Натальей Подольской. 5 июня 2010 года Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. 5 июня 2015 года Владимир Пресняков снова стал отцом: его супруга родила сына Артемия.

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