"Будущая гордость России": Галкин умилил народ видео с сыном

Телеведущий почти все свое свободное время посвящает детям – Лизе и Гарри. Вместе они играют, занимаются, гуляют и смотрят мультфильмы. На сей раз шоумен посмотрел вместе с сыном "Ну, погоди!". Мальчик не понял, почему Волк так сильно не любит Зайца и во всем его винит.
"Жизненный вопрос. Действительно, почему?" – написал Максим Галкин. Фолловеров умилил ролик. "Какой замечательный ребенок!", "Красавчик!", "Будущая гордость России", – осыпали они комплиментами Гарри.
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