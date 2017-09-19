Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек

Накануне, 18 сентября, в одном из подмосковных кафе Алла Пугачева и Максим Галкин отметили четырехлетие их детей – двойняшек Гарри и Лизы. На празднике повеселились наследники певицы Жасмин, внук Валентина Юдашкина Анатолий (его сопровождала бабушка), дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника и многие другие.
Артистка получила почетную награду
Сегодня, 18 сентября, день рождения оперной дивы
Фигуристка позвала звездных друзей с детьми
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Известному артисту исполнилось 78 лет
Открылся фестиваль "Евразийский мост"
Знаменитые друзья семьи отлично провели время на торжестве
Девушка не стесняется выкладывать весьма откровенные снимки
Бывшая фигуристка великолепно выглядит
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