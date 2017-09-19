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Сен. 19, 2017
просмотры: 123

Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек

567

Накануне, 18 сентября, в одном из подмосковных кафе Алла Пугачева и Максим Галкин отметили четырехлетие их детей – двойняшек Гарри и Лизы. На празднике повеселились наследники певицы Жасмин, внук Валентина Юдашкина Анатолий (его сопровождала бабушка), дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника и многие другие.

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