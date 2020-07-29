Галкин похвастался удивительным явлением на своем участке (видео)

Телеведущий заметил, что на одном кусту гортензии растут бутоны разных оттенков. Максим Галкин посчитал это настоящим чудом. В своем инстаграм-аккаунте он продемонстрировал увиденное.
На кадрах видно, что вокруг семейного особняка шоумена и Аллы Пугачевой растут кусты гортензии. Одна веточка отличается по цвету от других цветов.
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