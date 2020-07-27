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Невестка Пугачевой появилась с грудным ребенком на публике (видео)

Жена внука Примадонны Алена Краснова заинтриговала поклонников. Россияне заподозрили, что девушка и ее муж Никита Пресняков-младший стали родителями.
прочитано 45 раз

Супруга внука Аллы Пугачевой опубликовала в своем инстаграм-аккаунте короткое видео, на котором милуется с малышом на улице. Однако фолловеры поспешили с выводами. Оказалось, что модель нянчится с племянником Мироном, передает Пятый канал.

Напомним, ранее Алена Краснова заявляла, что пока не готова стать матерью. Они с супругом пока живут для себя, наслаждаясь обществом друг друга. Но пользователи Сети считают, что 29-летнему артисту и его избраннице уже пора задуматься о детях.

Автор: 27 июля 2020, 17:23 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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