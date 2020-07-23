Галкин впервые показал вид с крыши своего замка (видео)

На возведение особняка телеведущему потребовалось шесть лет и порядка 40 миллионов евро. "Когда у меня друзья спрашивают, почему я замок построил, я их отвожу на башню", – отметил Максим Галкин.
Панорама с крыши шестиэтажного дома и впрямь впечатляет. Деревенские ландшафты поражают своими бескрайними просторами. А на горизонте видны очертания делового района "Москва-Сити".
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