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Галкин впервые показал вид с крыши своего замка (видео)

Максим Галкин объяснил, почему построил свой дворец в деревне Грязь. Сделал он это наглядно, продемонстрировав, какая красота открывается взору.
прочитано 245 раз

На возведение особняка телеведущему потребовалось шесть лет и порядка 40 миллионов евро. "Когда у меня друзья спрашивают, почему я замок построил, я их отвожу на башню", – отметил Максим Галкин.

Панорама с крыши шестиэтажного дома и впрямь впечатляет. Деревенские ландшафты поражают своими бескрайними просторами. А на горизонте видны очертания делового района "Москва-Сити".

Автор: 23 июля 2020, 13:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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