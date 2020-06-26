"Легкая эротика": Виторган прыгнул на кровать в халате на голое тело 

Пользователям Сети актер объяснил, что отлично отдохнул и набрался сил. Он рассказал, что какое-то время сидел на специальной диете и пользовался услугами массажистов.
Кроме того, артист впервые дошел до косметолога и оказался поражен ощущениями. Такой подход к проведению досуга, судя по всему, крайне положительно сказался на готовности Максима Виторгана к участию в съемках, причем даже весьма откровенных. "А пока порно-не порно, но к мягкой эротике в кадре готов!", – признался он.
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