Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице в Доме культуры им. Зуева состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове". Режиссером постановки выступил Максим Виторган. Главные роли сыграли Алексей Кортнев и другие участники группы "Несчастный случай", а также Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина и Наталья Вдовина.
По словам создателей, эта фантасмагорическая история о закрытом наукограде Лжедмитрове, в который невозможно въехать и из которого нельзя выехать. Однажды одному человеку все-таки удается нарушить это правило – в город прибыл риэлтор Антон, который в прошлом был музыкантом.
Премьера спектакля состоится 20 и 21 марта в ДК им. Зуева. Увидеть фотографии и видеозаписи с репетиций можно на официальной странице постановки в Instagram.
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