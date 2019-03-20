Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

В столице в Доме культуры им. Зуева состоялся предпремьерный показ спектакля "В городе Лжедмитрове". Режиссером постановки выступил Максим Виторган. Главные роли сыграли Алексей Кортнев и другие участники группы "Несчастный случай", а также Сергей Белоголовцев, Кристина Бабушкина и Наталья Вдовина.

По словам создателей, эта фантасмагорическая история о закрытом наукограде Лжедмитрове, в который невозможно въехать и из которого нельзя выехать. Однажды одному человеку все-таки удается нарушить это правило – в город прибыл риэлтор Антон, который в прошлом был музыкантом.

Премьера спектакля состоится 20 и 21 марта в ДК им. Зуева. Увидеть фотографии и видеозаписи с репетиций можно на официальной странице постановки в Instagram.



