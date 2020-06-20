Виторган увез Нинидзе в санаторий после слухов о разрыве

Актер и его возлюбленная проводят выходные за городом. Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе наслаждаются обществом друг друга.

Максим и Нино отправилась в санаторий, который находится в 35 минутах от Москвы. В здравнице можно пройти курс обновления и очищения организма под присмотром докторов.

В свободное от процедур время Нинидзе и Виторган, как оказалось, много гуляют на природе и ведут долгие беседы. Так, например, по словам артиста, он и его возлюбленная говорят о самой актуальной и острой для любого русского человека проблеме: "к какому нравственному и экономическому обвалу привела политика толерантности и популяризация терпимости на Западе". Артист отметил, что в итоге он и его возлюбленная пришли к выводу, что за рубежом творится безобразие и европейские цивилизации ждет тупик.

Обсудив важные вещи, знаменитости переключились на менее серьезные темы. Процесс обсуждения Максим Виторган записал на камеру своего мобильного. На получившихся кадрах преимущественно Нинидзе. Артистка рассказывает избраннику сюжет индийского фильма, рассуждает об отдыхе и многом другом.

Отметим, недавно в Сети появился слух, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались. Все началось с того, что артистка написала в "Фейсбук", что ищет новое жилье. Знаменитость хотела арендовать квартиру для себя и сына. Поклонники пришли к выводу, что в отношениях Нино и Максима разлад. Спустя время выяснилось, что Виторган и Нинидзе никогда и не жили вместе.