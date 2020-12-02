Бузова с Загитовой взялись за руки и взорвали сеть

Звезда исполнила популярный среди любителей Tiktok танец, но сделала это по-своему: во-первых, танцевала она на коньках, а во-вторых за руку с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Ролик побил все рекорды: за час его посмотрели более 300 тысяч раз, за полдня он набрал около 180 тысяч лайков и около тысячи комментариев.
@buzova86
@alina_zagi_ моя куколка ❤️ накидайте нам сердечек ❤️⛸♬ Where Is The Love? - The Black Eyed Peas
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