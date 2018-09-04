Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

Младшая сестра певицы, ведущей, актрисы, дизайнера и просто красавицы Ольги Бузовой Анна может похвастаться не менее яркой внешностью и солидной популярностью в Сети. Своих подписчиков в Instagram она порадовала свежей фотографией из-за границы, где девушка отдыхает вместе с любимым мужчиной. Как красавица проводит свободное время – смотрите в галерее Dni.Ru.
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