Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

Младшая сестра певицы, ведущей, актрисы, дизайнера и просто красавицы Ольги Бузовой Анна может похвастаться не менее яркой внешностью и солидной популярностью в Сети. Своих подписчиков в Instagram она порадовала свежей фотографией из-за границы, где девушка отдыхает вместе с любимым мужчиной. Как красавица проводит свободное время – смотрите в галерее Dni.Ru.