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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

  • Дата рождения: 20 января 1986
  • Место рождения: г. Ленинград (Санкт-Петербург)
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 178
  • Вес: 54
  • Размер груди: 1
  • Жена/Муж: Дмитрий Тарасов (2012 - 2016 гг.)
  • Дети: Нет

Биография

Будущая звезда российской поп-сцены родилась в Ленинграде в 1986 году. Ее родители – Игорь Дмитриевич и Ирина Александровна – состояли на службе в армии и имели средний достаток. И мать, и отец Бузовой получили специальное образование. Игорь Дмитриевич имеет высшее техническое, а Ирина Александровна выучилась на врача-стоматолога.

В 1998 году у Ольги родилась сестра Анна. В этот момент и начались первые разводы в биографии Бузовой – ее родители решили разойтись. Воспитанием девочек занималась мама. С отцом они стали видеться гораздо реже.

Росла покорительница эстрады не по дням, а по часам. Мать решила отдать Бузову в школу №631 в Санкт-Петербурге уже в пять лет. Вероятно, там и закалялся ее характер: поначалу девочке было непросто среди ребят постарше, но в конечном счете ей удалось выбиться в отличницы.

Ранняя биография Бузовой заканчивается не слишком удачно: красавица оканчивает школу в 2002 году, но не получает золотую медаль – ей досталась серебряная. По слухам, уже тогда она задумывается о том, чтобы стать актрисой, но родители решительно отговаривают ее от этой идеи.

После школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Вопреки желанию стать артисткой, девушка выбрала факультет географии и геоэкологии, специальность – "Международный туризм и страноведение". Здесь уже обошлось без промашек: биография Ольги заблестела первой выдающейся победой – она окончила вуз с красным дипломом.

шоу "Дом-2"

Неожиданный поворот в почти безупречной истории жизни произошел в 2004 году. Бузова стала участницей набирающего популярность реалити-шоу "Дом-2". Она попала в программу через полторы недели после ее старта.

Молодой и красивой девушке влиться в коллектив было нетрудно. И в школе, и в университете она быстро находила общий язык со сверстниками. "Дом-2" не стал исключением: красавица подружилась с участниками и получила милое прозвище Бузеныш – верный признак того, что человек принят в компанию.

Один из самых длительных этапов в биографии Ольги Бузовой начался с отношений с участником "Дома-2" Романом Третьяковым. Удивительный тандем долго считался одним из самых крепких на телестройке. Паре даже удалось завоевать престижную награду: молодых людей признали самыми романтичными в первом сезоне шоу "Дом-2".

Отношения были разорваны через три года. Третьяков покинул "Дом-2", решив оставить "жизнь в аквариуме". Молодой человек был уверен, что Бузова последует за ним, но та выбрала телевизионную карьеру.

Красавица пыталась построить новые отношения в программе, но из этого ничего не вышло. Ни Стас Каримов, ни Алессандро Матераццо удовлетворить амбициозную Бузову в полной мере не смогли.

Жизнь девушки кардинально изменилась в 2008 году. Бузова решила перевернуть страницу собственной биографии: она заявила об уходе из "Дома-2". Продюсеры терять ее не хотели, поэтому предложили место ведущей. Так будущая звезда встала в один ряд с Ксенией Собчак, которая тогда заправляла на лобном месте.

В 2018 году Бузова все еще числится среди ведущих "Дома-2". Но работа на телевидении не мешает ей развиваться в других направлениях.

личная жизнь

Телестройка стала хорошей стартовой площадкой. Бузова использовала все шансы, которые ей подворачивались. Так в биографии участницы "Дома-2" появились и другие ток-шоу: рубрика передачи "Утро на ТНТ", программа "Черная метка", регулярные эфиры на радио "Попса", мимолетное участие в "Битве экстрасенсов" и многое другое.

Пыталась Бузова наладить и личную жизнь. Для этого в 2011 году она обратилась не куда-нибудь, а сразу на Первый канал. Соблазнительная блондинка стала невестой в передаче "Давай поженимся!".

Телеведущая Лариса Гузеева вместе с главной свахой страны Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной крепко взялись за личные отношения Бузовой. К сожалению, из этого ничего не вышло: за сердце ведущей боролись и диджей, и банкир, и даже влиятельный предприниматель, но никому не удалось ее покорить.

Тогда же поползли слухи о новом возлюбленном Бузовой. В Сети появилась информация, что личная жизнь ведущей налаживается: сообщали, что с ней встречается футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Поговаривали, что он бросил жену ради того, чтобы создать со звездой "Дома-2" новую семью.

Потом Бузова рассказала, что действительно познакомилась с Тарасовым, когда он еще состоял в браке. Сам же спортсмен уверяет, что разрыв назревал давно.

Один из самых важных моментов в жизни Бузовой – отдых в Дубае. Именно там Тарасов сделал ей предложение. Свадьба не заставила себя долго ждать: пышное торжество состоялось 26 июня 2012 года. Среди гостей были только самые близкие: 70 человек, среди которых – и ведущий Андрей Малахов, и участники Comedy Club Олег Верещагин и Гавр Гордеев.

Ольга даже решилась взять фамилию мужа, но очень скоро сказка закончилась. Раздрай в произошел в ноябре 2016 года – тогда поползли слухи о разрыве.

Суд расторг брак. Дмитрий Тарасов начал строить семью с победительницей конкурса "Мисс Россия – 2014" Анастасией Костенко.

Ведущую Ольгу Бузову ждал долгий период без любви, тепла и, по ее признанию, секса. Не спас ситуацию даже участник "Дома-2" Роман Гриценко, которой во всю начал ухлестывать за красавицей. Все его ухаживания остались без внимания: добиться расположения звезды ему не удалось.

В итоге она настолько отчаялась обрести личное счастье, что решилась на крайние меры – снова обратилась к телевидению. На ТНТ стартовало шоу "Замуж за Бузову", в ходе которого за ее сердце сражаются лучшие из лучших.

"Замуж за Бузову" – все женихи

  • Евгений Назаров – бизнесмен
  • Денис Лебедев – бизнесмен
  • Сергей Зеленский – ведущий
  • Валентин Коробков – бизнесмен
  • Александр Гринев – фотограф
  • Герман Титов – шоумен
  • Руслан Христоненко – диджей
  • Акбар Юсупов – бизнесмен
  • Константин Кульбак – бизнесмен
  • Олег Назаров – актер
  • Андрей Наумов – диджей
  • Сергей Наумов – диджей
  • Жан-Мишель Щербак – актер
  • Евгений Песенников – бизнесмен
  • Александр Сабаник – фитнес-тренер

песни и клипы

Разрыв с Тарасовым стал отправной точкой в биографии Бузовой. Популярная ведущая решила, что хочет жить под звуки поцелуев, и начала открывать мир музыки и других мужчин.

Покорять олимп российской попсы она начала практически сразу после развода. Песни и клипы лились одна за одной, как поток сознания страдающей женщины.

Один из первых хитов – композиция "Привыкаю". Слова песни будто бы описывают то, что пришлось пережить Ольге после разрыва с футболистом.

Мне холодно одной в тесном городе,
После тебя в душе лишь развалины.
И снова я плачу слишком дорого!
Знаешь, лучше бы друг друга не знали мы.

Вскоре песни и клипы Бузовой приобретают другую тональность. Поющая ведущая со сцены заявляет о том, что хочет просыпаться рядом с любимым мужчиной. А после и вовсе уходит в отрыв с треком "Ночь Текила", сообщая поклонникам, что на Тарасове свет клином не сошелся.

Ночь, Текила – нехило зацепила.
Ночь, Текила – я с ним на все забила.
Ночь, Текила – нехило зацепила.
Ночь, Текила – я с ним про все забыла. Ах!

Альбом за альбомом она пытается справиться с кризисом. Клипы и песни Бузовой выходят с невероятной скоростью и находят своего слушателя. Со временем Ольга становится королевой поп-сцены.

Музыкой творческая деятельность ведущей не ограничивается. Можно сказать, что сфер, в которых не отметилась Бузова, все меньше и меньше. Все-таки клипы и песни – это, конечно, хорошо, но зачем ограничивать себя?

Вот Бузова и не ограничивает – она серьезно занимается бизнесом. Например, артистка начала развивать сеть ресторанов BuzFood. Привыкшая обеспечивать себя всем сама певица купила хлебозавод и стала производить выпечку для своих заведений.

Помимо творческой работы над песнями и клипами, Ольга пишет книги. На ее счету четыре увлекательных произведения, которые представляют собой подробное описание личной жизни, советы по поводу того, как строить отношения с мужчиной, и какова на самом деле цена счастья.

Книги Ольги Бузовой

  • "Роман с Бузовой. История самой красивой любви"
  • "Роман с Бузовой. Любовь online"
  • "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки"
  • "Цена счастья"

Чтобы не отставать от трендов, певица даже запустила криптовалюту BuzCoin. О судьбе проекта известно немного, но исполнительница не упустила шанс заработать на технологии блокчейн.

Ольга Бузова – Интересные факты

Неординарная личность – именно так многие охарактеризовали бы Бузову. И были бы правы: у звезды "Дома-2" множество талантов, о некоторых из которых она почему-то не спешит рассказывать миру.

Клипы, песни, тяга к сцене и прочие элементы биографии артистки – это известно всем. Однако некоторые интересные факты о Бузовой не лежат на поверхности.

Например, мало кто знает, что будущая королева поп-сцены – настоящий полиглот. Бузова с трех лет учила английский язык, в школе изучала немецкий и даже может изъясняться на литовском.

К любопытным фактам следует отнести и деталь, что артистка заработала свои первые деньги в 13 лет. Тогда Бузова подрабатывала вожатой в летнем лагере. Уже через два года ее приметило модельное агентство. Первый гонорар красавицы ушел на модные бархатные джинсы красного цвета.

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