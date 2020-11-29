Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Воскресенье
29 ноября
Лента новостей
15:12
"Это не сюрприз, это засада": 72-летний Владимир Стеклов начистоту о рождении дочери
15:11
"Прости, что огорчала": Гузеева обратилась к покойной матери
15:08
"Еще быстрее!": сын вьет веревки из Пугачевой
14:44
"Растет богатырь": Рудковская поделилась радостями материнства
14:39
"На все пойдут ради своих детей": Муцениеце о воспитании звездных родителей
14:04
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
13:26
"Прямо до слез": страстный поцелуй на "Ледниковом периоде" восхитил Тарасову
13:14
"Ирочка этого хотела": любовник Цывиной нашел себе новую пассию
12:42
"Не хочу ни с кем видеться": Отиева решила остаться в одиночестве
12:39
Еда из ресторана и любовница под крылышком: как Прилучный "отдыхает" в больнице
12:08
Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова
11:57
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
11:19
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко
11:15
"Скоропостижно скончался на улице": Виктора Рыбина сокрушила смерть
10:58
Семейная драма Ларисы Вербицкой: телеведущая прятала сына от экс-супруга
10:34
Пенсионеров в России проверят на дополнительные доходы
10:30
"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
08:17
"Изощренная месть": Барановская нашла способ насолить Аршавину
06:47
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
04:29
Многодетная мать Водянова разделась перед камерой
02:17
"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение
00:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 ноября 2020 года
22:14
"Опухшие и страшные": Сестры Колисниченко из шоу "Дом-2" легли под нож
20:08
"Все мужчины изменяют": жена Тарасова поделилась личными переживаниями
18:00
Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
17:59
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
17:51
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
17:39
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
17:37
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
17:14
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
16:57
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО
16:53
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
16:17
"Надо тысяч пятьсот в месяц": Звезда КВН рассекретила затраты
16:09
Светличная начала писать завещание на больничной койке
15:48
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
15:30
"Как на минном поле": Миронов откровенно о страшном недуге
15:10
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
13:59
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
13:38
"Я сильный, ты не справишься": Воля о признающемся в любви Харламову мужчине
13:36
"В каждой бочке затычка": Кожевникова сцепилась с бывшей женой Гогунского
13:29
Стало известно имя нового руководителя театра Романа Виктюка
13:08
Никакой свадьбы: Бузова и ее бойфренд не решились на семейные обязательства
13:04
"Похож на некрасивую бабушку": Диброва закидали камнями за неудачный вид
13:02
Подруга умоляла Ивлееву бросить Элджея
12:41
Достиг дна: Попавший в антирейтинг артистов Меладзе сделал заявление
12:26
Голая Анастасия Волочкова без купальника шокировала публику
12:14
Работала в поле и на ферме: супермодель из Вьетмана выбилась из нищеты и покорила мир
12:08
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
11:39
"Не курить и водочку не пить": Иван Краско страдает из-за коронавирусной инфекции
11:31
Дегтярев назвал победивших в "Большой перемене" школьников будущим Хабаровского края
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская пролила свет на контакты с Байденом
"Об этом обязательно начнут говорить": Ветлицкая об истинных причинах страшной смерти Джигарханяна
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Вадиму Казаченко грозит голодная смерть
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план

"Еще быстрее!": сын вьет веревки из Пугачевой

Алла Пугачева души не чает в своих младших наследниках Лизе и Гарри. Последнему она сделала на камеру массаж стоп.
прочитано 156 раз

Максим Галкин поделился с поклонниками семейным видео. Юморист подловил жену с детьми в тот момент, когда Алла Пугачева делали Гарри массаж ног. На кадрах мальчик вальяжно лежит на диване, а та нежно разминает ему стопы. Лиза в это время обмахивает брата подушкой.

"Будни падишаха", – прокомментировал свой ролик телеведущий. Сын звездной пар же решил пошутить и после слов отца стал важно командовать: "Быстрее! Еще быстрее!".


Автор: 29 ноября 2020, 15:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек

Шоу-бизнес

Резко похудевшая Анита Цой вышла в свет
Взлохмаченная Королева пошла вразнос после измены
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
"Ему одиноко": Ефремову предоставили отдельную камеру в СИЗО

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова

Артисты были прекрасной парой
Шоу-бизнес

"Не хочу ни с кем видеться": Отиева решила остаться в одиночестве

Певица отказалась от общения
Шоу-бизнес

"Прости, что огорчала": Гузеева обратилась к покойной матери

Таким образом актриса напомнила поклонникам о важном празднике
Шоу-бизнес

"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение

Актриса показала синяки на ногах

Гороскоп

Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+