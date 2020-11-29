"Еще быстрее!": сын вьет веревки из Пугачевой

Максим Галкин поделился с поклонниками семейным видео. Юморист подловил жену с детьми в тот момент, когда Алла Пугачева делали Гарри массаж ног. На кадрах мальчик вальяжно лежит на диване, а та нежно разминает ему стопы. Лиза в это время обмахивает брата подушкой.
"Будни падишаха", – прокомментировал свой ролик телеведущий. Сын звездной пар же решил пошутить и после слов отца стал важно командовать: "Быстрее! Еще быстрее!".
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