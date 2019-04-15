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Апрель 15, 2019
просмотры: 123

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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15 апреля Примадонна отмечает круглую дату – 70-летие. В этот день Алла Пугачева собирает многочисленные поздравления от друзей, близких и поклонников ее таланта. А таковых – миллионы. Ведь "женщина, которая поет" – не просто исполнительница, а поистине большое явление на отечественной сцене. Для нескольких поколений россиян артистка стала кумиром, а ее песни ушли в народ.

Алла Пугачева не только певица. Она – композитор-песенник, эстрадный режиссер, киноактриса и телеведущая. Имеет звание Народной артистки СССР, лауреат Государственной премии России, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Энергии Примадонны можно только позавидовать. В ее репертуар входит более 500 песен на разных языках, а дискография насчитывает более 20 сольных пластинок, CD и DVD. Общий тираж дисков певицы превысил 250 миллионов экземпляров.

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