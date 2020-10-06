"Смотреть больно": вид раскорячившегося сына Рудковской вызвал оторопь

"Доброе утро. Только не жалейте, не надо – это просто урок хореографии с педагогом Надеждой Валерьевной Поповой и другими спортсменами", – гласит подпись к ролику в инстаграм-аккаунте мальчика. Поклонники звездной семьи похвалили ребенка за его старания. "Без трудов и усилий не бывает побед!", "Молодец и умница! Как приятно смотреть, что маленький человек и так трудится! Успехов вам!", – высказались фолловеры.
Однако нашлись и те, у кого тренировка Гном Гномыча (так ласково называют сына родители – прим. ред.) вызвала оторопь. "Мне даже смотреть больно", "Зачем мучить?" – негодуют подписчики.
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