Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр выступил на открытии Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Четырехлетний малыш достаточно уверенно стоял на коньках, чем привел зрителей в умиление. Фигурист решил открыть свою школу после того, как решил уйти из большого спорта.
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