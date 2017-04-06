Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр выступил на открытии Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Четырехлетний малыш достаточно уверенно стоял на коньках, чем привел зрителей в умиление. Фигурист решил открыть свою школу после того, как решил уйти из большого спорта.