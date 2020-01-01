В школах страны пройдет необычный урок
Мусульманский праздник вызвал настоящий переполох в Москве
Губернатор Московской области открыл форум "Современное образование – лидерство Подмосковья"
По словам столичных властей, и раньше школьную линейку переносили из-за Курбан-байрама
Торжественную линейку не будут проводить из-за праздника Курбан-байрама
Лучшие детские книги проверены временем, они дают ребенку веру в себя и учат добру
В столице гуляли по традиции в парке Горького
Хедлайнером празднования стала популярная группа IOWA
Позже обращение появилось на сайте Кремля