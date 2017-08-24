Мэрию Москвы удивил скандал с отменой 1 сентября

Вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности прокомментировал отмену празднования Дня знаний из-за Курбан-байрама. По его словам, проводить два мероприятия в один день просто неудобно.

"Курбан-байрам не в первый раз попадает на 1 сентября. И линейки в некоторых московских школах и раньше переносили. И все было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули", – цитирует Life.ru вице-мэра.



Ситуацию с переносом линейки также прокомментировал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. "В связи с тем, что большое количество верующих будет приходить в культовые объекты, то не только в Москве, но и в разных других городах России было принято решение о том, что можно было бы, с учетом выходных, начать первый день учебного года с понедельника", – цитирует его РИА Новости.

Муфтий подчеркнул, что вопрос переноса школьной линейки обсуждался в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. Некоторые школы приняли решение начать учебный год не с 1-го, а с 4-го сентября.

"Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", – добавил Крганов.

Тем временем новость о переносе линейки вызвала неразбериху во многих учебных заведениях. Так, например, ранее родители учащихся школы №2107 сообщили, что праздничное мероприятие у них пройдет 4 сентября. Однако позже секретарь директора учебного заведения заявил, что ничего не знает о предстоящих изменениях, передает РБК.

"На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали", – заявил он. В школе №2054 Мещанского района Москвы сообщили, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить не будут. В школе №1219 на улице Садовой-Сухаревской отметили, что ничего не знают об изменении даты линейки.

Между тем перспектива оставить учеников без Первого сентября вызвала негодование среди их родителей. "Вообще безобразие, конечно. Портить детям праздник из-за этого. То, что там творится во время праздников в районе, – это просто кошмар", – заявила мать учащегося школы №2107.

Родители школьников опасаются, что даже если линейку 1 сентября не перенесут, то вести детей будет небезопасно из-за отмечающих Курбан-байрам. Некоторые из них считают, что лучше бы изменили дату мусульманского праздника, а не Дня знаний.