Отменить 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
Инициатива о переносе торжественной линейки с 1 на 2 сентября исходила от жителей Мещанского района столицы. С таким заявлением выступила директор местной школы № 2107 Олеся Лукашук.
Вопрос был вынесен на обсуждение управляющего совета образовательной организации. "Речь пойдет о переносе торжественной линейки, посвященной началу учебного года, не на 4, а на 2 сентября. Как мы вместе решим, так и будет", – цитирует директора ТАСС.
Лукашук подчеркнула, что решение данного вопроса находится в ведении руководства школы, а не департамента образования. По ее словам, заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни.
Как писали Dni.Ru, скандал разгорелся после публикаций обеспокоенных родителей в социальной сети Facebook. Жители столицы начали писать об отмене Дня знаний и переносе праздника на 4 сентября.
Инициативу прокомментировали и в столичном правительстве. По этому поводу высказался вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко. "Курбан-байрам не в первый раз попадает на 1 сентября. И все было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули", – заявил он.
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