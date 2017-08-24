Отменить 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители

Стал известен источник скандала с отменой 1 сентября в школах столицы. Как оказалось, такое решение попросили принять обеспокоенный родители.

Инициатива о переносе торжественной линейки с 1 на 2 сентября исходила от жителей Мещанского района столицы. С таким заявлением выступила директор местной школы № 2107 Олеся Лукашук.

Вопрос был вынесен на обсуждение управляющего совета образовательной организации. "Речь пойдет о переносе торжественной линейки, посвященной началу учебного года, не на 4, а на 2 сентября. Как мы вместе решим, так и будет", – цитирует директора ТАСС.

Лукашук подчеркнула, что решение данного вопроса находится в ведении руководства школы, а не департамента образования. По ее словам, заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни.

Как писали Dni.Ru, скандал разгорелся после публикаций обеспокоенных родителей в социальной сети Facebook. Жители столицы начали писать об отмене Дня знаний и переносе праздника на 4 сентября.

Инициативу прокомментировали и в столичном правительстве. По этому поводу высказался вице-мэр Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко. "Курбан-байрам не в первый раз попадает на 1 сентября. И все было нормально, никаких проблем мы здесь не видим. Я не знаю, почему сейчас это все раздули", – заявил он.