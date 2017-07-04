Самые популярные книги для детей

4 июля сказка "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэррола празднует день рождения. Впервые она была издана в 1865 году. С тех пор появилось немало прекрасных произведений для подрастающего поколения, и Dni.Ru вспоминают лучшие.

"Алиса в стране чудес" (Льюис Кэрролл)

В "Дневниках" Льюиса Кэрролла есть запись, что 4 июля 1862 года он вместе со своим приятелем – священником Робертом Даукортом и тремя дочками ректора Оксфордского колледжа отправились на лодочную прогулку по притоку Темзы. Одну из девочек звали Алиса Лидделл. Она все время просила рассказать какую-нибудь историю. Вот Кэрролл и придумал рассказ о девочке Алисе, которая бежит за Белым Кроликом и внезапно проваливается в глубокую кроличью нору. Через нее девочка попадает в загадочную комнату с множеством закрытых дверей. Алиса несколько раз просила Чарльза записать понравившуюся фантастическую сказку, пока не получила в подарок долгожданный манускрипт. Так, благодаря десятилетней девочке мир получил одну из самых удивительных историй, сочиненных человеческим гением. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, книжка не так однозначна: в ней множество математических, лингвистических и философских шуток и аллюзий. Структура и стиль повествования настолько своеобразны, что оказали заметное влияние на литературу, особенно на произведения в жанре фэнтези.

Героиня сказки говорит: "Интересно поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется". Вот бы она удивилась, узнав, что "остались" десятки спектаклей, фильмов, компьютерные игры, песни, астероид, названный в честь Белого Кролика и миллионы поклонников.

"Алиса" была экранизирована 40 раз! Первый фильм вышел в 1903 году. Самый известный фантастически красивый мультфильм Уолта Диснея снимали 10 лет. И не зря так долго. В 1951-м он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, а в 1952-м – премию "Оскар". Картина вошла в список "Сто лучших анимационных фильмов всех времен"

Лучшая экранизация последних лет – "Алиса в стране чудес" режиссера Тима Бертона – вышла в 2010 году. В нем использованы приемы традиционной анимации и компьютерной графики. По кассовым сборам фильм перешагнул рубеж в миллиард долларов и стал шестым с таким рекордом за всю историю проката. Картина получила два "Оскара", два "Сатурна", две премии Британской академии.

"Приключения Тома Сойера" (Марк Твен)

Летом 1876 года, почти 140 лет назад, свет увидела книжка, ставшая библией юных искателей приключений. Сэмюэл Клеменс, более известный как Марк Твен, увековечил в этой повести свое детство. Он рассказал историю двух мальчиков, которые живут, по сути, рядом, но фактически – в разных мирах. Том всегда под присмотром старших, а бездомный Гекльберри гуляет сам по себе. Но как только у Тома появляется свободная минутка, они встречаются и непременно находят приключения на свою голову. Однажды друзьям пришло в голову отыскать клад. Идея оказалась не очень удачной, потому что сокровища они не нашли, зато обрели большие проблемы с индейцем Джо.

Прототипом Тома Сойера является сам писатель, тети Полли – его мама, Бекки Тэтчер – Лора Хоукинс. Хоукинсы жили напротив Клеменсов в большом двухэтажном доме. Особняк и сейчас там же, на Хилл-стрит. Рядом – тот самый легендарный забор, который хитрец Том сдавал в покраску окрестной шпане. Неподалеку – Кардиффский холм, у подножия которого Том играл с ребятами, и протекает Миссисипи, где находится так называемый остров Джексона. В нескольких милях от Ганнибала – настоящие пещеры, в которых заблудились Том и Бекки. Существовала даже лачуга, которая в книге принадлежит пьянице-папаше Гека, но ее снесли в 40-х годах прошлого века.

Первое кино об американских сорванцах появилось в 1907 году. Только открывшаяся нью-йоркская киностудия Kalem представила публике фильм "Том Сойер". Он не сохранился. Еще один вышел в 1917-м и был немым. Главные роли исполнили: Джек Пикфорд, Роберт Гордон и Клара Хортон.

Самая популярная экранизация в России – многосерийный фильм Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", вышедший в 1982 году. В главной роли – Федор Стуков. Интересно, что сначала на нее был утвержден Игорь Сорин – впоследствии солист "Иванушек International", трагически ушедший из жизни в 28 лет. Но, по настоянию Никиты Михалкова, роль Тома исполнил Федя Стуков. Юный Сорин, хотя не мог похвастать рыжими кудрями, но, загорелый и худенький, куда больше напоминал дерзкого и ловкого Тома, способного в нужный момент улизнуть из-под носа тети Полли. Но он сыграл Джо Гарпера.

"Приключения капитана Врунгеля" (Андрей Некрасов)

Несмотря на идеологический пресс, в Советском союзе тоже были замечательные книги для детей. "Приключения капитана Врунгеля" — юмористическая повесть, которая родилась практически из комикса. Она была впервые издана в журнале "Пионер" в 1937 году в виде иллюстраций с подписями. Произведение должно было высмеять "проклятый капитализм" и создать нелицеприятные стереотипы об иностранцах. Вместо этого получился замечательный рассказ об удивительных морских приключениях, который до сих пор нравится не только детям, но и взрослым.

Главный герой повести – капитан Врунгель, чья фамилия происходит от слова "врун". Это "морской аналог" барона Мюнхгаузена, рассказывающий небылицы о своих плаваниях. У главного героя был прототип. Это знакомый Некрасова с характерной фамилией Вронский, любитель рассказывать морские истории-небылицы со своим участием. Его фамилия так подходила для главного героя, что первоначально книга и называлась "Приключения капитана Вронского". Но, чтобы не обидеть друга, автор немножко видоизменил повесть.



Сюжет прост. Капитан Врунгель – пожилой, солидный и заслуженный – решает тряхнуть стариной и отправиться в "спортивный кругосветный поход" на сорокафутовой парусной яхте. Он собирается взять с собой лишь помощника – матроса по фамилии Лом, вышколенного двухметрового верзилу, сумевшего ради плавания за две недели выучить английский язык. Яхта, отремонтированная к походу, получила имя "Победа", однако на старте произошел конфуз – судно не смогло отчалить, несмотря на попутный ветер. За время ремонту "Победа" успела "прирасти" к берегу бортом из свежеспиленных досок. В результате яхта потеряла две первые золотые литеры и отправилась в плавание под именем "Беда". Лодка побывала в Индийском и Тихом океанах, добралась до Гаваев, потом прибыла в Австралию, позже – на Аляску. И везде главных героев ждали невероятные и удивительные испытания, из которых они с честью вышли.

По этой книге в 1976 году на студии "Киевнаучфильм" снят замечательный мультсериал "Приключения капитана Врунгеля". В нем обыгрываются и пародируются многие реалии и стереотипы времен позднего "застоя". Автором текстов песен к мультфильму был известный детский писатель Ефим Чеповецкий. В 1978-м появился художественный фильм "Новые приключения капитана Врунгеля" с Михаилом Пуговкиным в роли капитана по сценарию Александра Хмелика.

"Манюня" (Наринэ Абгарян)



Повесть о двух закадычных подружках Наре и Манюне. Светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве. В книге фигурируют грозная и одновременно добрая Ба – бабушка Манюни, родственники, постоянно попадающие в казусные ситуации. Юмористические истории о жизни девочки не оставляют равнодушными ни ребят, ни их родителей. Книга настолько жизненна, что взрослые вспоминают себя в юном возрасте, а дети берут на вооружение многие шалости.

Несмотря на то что повесть появилась сравнительно недавно, она уже разошлась на цитаты: "С нашими людьми можно договориться только тогда, когда они этого хотят. То есть никогда".

"Влюбиться можно хоть в кого угодно, потому что сердце само выбирает, кого любить. Идешь ты куда-то, в булочную, например, а дорогу медленно переползает червяк. Тебе так и хочется на него наступить, а сердце рррррраз – и влюбляется. И все, до свидания, спокойная жизнь!"

В 2011-м книга стала лауреатом премии "Рукопись года". Произведение пока не экранизировано, хотя переговоры ведутся сразу с несколькими компаниями. А самому автору очень хочется, чтобы о Манюне был снят мультфильм.



"Гарри Поттер..." (Джоан Роулинг)



Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. В основе сюжета – противостояние Гарри и темного волшебника по имени Волан-де-Морт, который мечтает обрести бессмертие и поработить магический мир. Действие разворачивается в современной Англии. В мире Гарри Поттера среди обычных людей живут волшебники. А обычные люди даже не догадываются об их существовании, так как чародеи тщательно маскируются.

Общий тираж книг о Гарри Поттере – 400 миллионов экземпляров, это больше, чем у любой из детских книг в истории человечества. Все семь частей – бестселлеры. Это самая продаваемая серия в истории, а фильмы по ней – самые кассовые. Издание книг, аудиокниг и экранизации вывели Роулинг на 620-е место в списке самых богатых людей мира. До появления истории о Гарри Поттере она жила на социальное пособие, после успеха книг стала богаче английской королевы.

Интересно, что на съемки третьей части саги был приглашен режиссер Альфонсо Куарон. Он известен нестандартным подходом к процессу. Постановщик дал указание актерам, исполняющим главные роли, написать эссе автобиографического характера от имени Гарри, Рона и Гермионы. Рэдклифф и Уотсон свое задание выполнили, а Руперт Грин отказался. Когда режиссер спросил его, почему, тот ответил, что Рон на его месте никогда бы этого не сделал. Актер получил похвалу Куарона, который сказал, что Грин хорошо чувствует характер своего персонажа.