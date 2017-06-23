Путин поздравил выпускников в соцсети "ВКонтакте"

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников видеообращением. Ролик был опубликован в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Выпускной-2017". Позже запись появилась на сайте Кремля.

"Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал", – сказал президент.

Как отметил Путин, роль школы и учителей в своей жизни выпускники смогут по-настоящему оценить только через несколько лет. "Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах", – добавил глава государства, пожелав выпускникам удачи.

Ролик посмотрели к полудню 23 июня около 1 000 000 пользователей. А в 13:00 в сообществе "Выпускной 2017" в прямом эфире начался специальный выпуск #VKLive с участием Егора Крида, Виктории Дайнеко, Сергея Лазарева, Kristina Si, Дмитрия Маликова, Сергея Дружко и других артистов, а также с включением концерта IOWA из гимназии имени Подольских курсантов в Климовске. Именно эта школа победила в конкурсе #Выпускной2к17, предложив самое креативное видео об окончании школы.

В мае "ВКонтакте" запустила проект "Выпускной-2017": более 300 тысяч старшеклассников уже получили цифровые выпускные альбомы. Всего участие в акции приняло свыше полумиллиона человек – более 80% выпускников школ этого года.

"ВКонтакте" – крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 миллионов пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 миллионов.