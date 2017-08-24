Мусульмане отменили Первое сентября в Москве

Родители учеников нескольких московских школ сообщили в соцсетях, что традиционную линейку, приуроченную к Первому сентября, планируют перенести на 4-е число. Причиной такого решения стало празднование мусульманского праздника Курбан-байрама.

О переносе линейки Первого сентября сообщили родители детей, учащихся в школах Мещанского района. Рядом с образовательными учреждениями расположена Московская соборная мечеть, где в День знаний мусульмане будут отмечать Курбан-байрам традиционным богослужением.

Родители учащихся школы №2107 возмущены таким решением, передает радиостанция "Говорит Москва". В образовательных заведениях подчеркнули, что указание о переносе линейки было получено от Департамента образования.

"Это действительно так. Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему – это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования. Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы – это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения", – прокомментировали ситуацию представители одной из школ.

В столичном ведомстве, в свою очередь, пока не прокомментировали ситуацию с переносом праздника. Интересно, что в других странах мусульмане будут отмечать свой праздник 2 сентября.

Курбан-байрам – древний мусульманский праздник, во время которого верующие совершают жертвоприношение, забивая барана, быка, корову или верблюда. Обряд символизирует окончание хаджа (паломничества).