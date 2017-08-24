Мусульмане отменили Первое сентября в Москве
О переносе линейки Первого сентября сообщили родители детей, учащихся в школах Мещанского района. Рядом с образовательными учреждениями расположена Московская соборная мечеть, где в День знаний мусульмане будут отмечать Курбан-байрам традиционным богослужением.
Родители учащихся школы №2107 возмущены таким решением, передает радиостанция "Говорит Москва". В образовательных заведениях подчеркнули, что указание о переносе линейки было получено от Департамента образования.
"Это действительно так. Линейка будет проводиться 4 сентября. Почему – это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную Департамента образования. Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы – это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения", – прокомментировали ситуацию представители одной из школ.
В столичном ведомстве, в свою очередь, пока не прокомментировали ситуацию с переносом праздника. Интересно, что в других странах мусульмане будут отмечать свой праздник 2 сентября.
Курбан-байрам – древний мусульманский праздник, во время которого верующие совершают жертвоприношение, забивая барана, быка, корову или верблюда. Обряд символизирует окончание хаджа (паломничества).
Певица удивила своим видом
Кончина известной артистки потрясла россиян
Супруга известного футболиста дала откровенное интервью
Торжественную линейку не будут проводить из-за праздника Курбан-байрама