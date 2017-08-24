В День знаний школьникам расскажут о будущем России
Идея проведения таких уроков была предложена представителями Общероссийского народного фронта и поддержана Министерством образования и науки. По мнению экспертов ОНФ, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи, в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности.
"В школы по всей стране придут выпускники, которые уже состоялись в своих профессиональных сферах, кто-то из них создал свое предприятие, кто-то является руководителем среднего и высшего звена, ученым. Такие люди поделятся с ребятами своим жизненным опытом и секретами успеха", - рассказала координатор проекта ОНФ "Равные-возможности детям", депутат Госдумы Любовь Духанина.
Со школьниками будут говорить на серьезные темы - об экономике страны, освоении
российских территорий, о сохранении
природы. Затронут и проблемы государственной безопасности.
В этом году урок пройдет в тысяче школ, а в будущем ОНФ намерен предложить местным властям проводить уроки "Россия, устремленная в будущее" с участием известных людей на регулярной основе и расширять географию их проведения.
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